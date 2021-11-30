Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Truss ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya'nın başkenti Riga'da, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Riga'da bulunan Çavuşoğlu ve Truss, toplantının ilk gün oturumunun ardından görüştü.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savunma sanayisi iş birliğini, düzensiz göçü ve bölgesel konuları ele aldıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, gün içinde İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Knapen ile görüşmüştü.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ikinci gün oturumu yarın devam edecek.