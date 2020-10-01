Bakan Çavuşoğlu, İtalya'ya gidiyor - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, İtalya'ya gidiyor
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun daveti üzerine yarın İtalya'yı ziyaret edecek.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun daveti üzerine yarın İtalya'yı ziyaret edecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmelerde, Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Üçüncü Zirvesi hazırlıklarının yanı sıra, Türkiye-İtalya ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.
ANKARA,
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