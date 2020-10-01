Bakan Çavuşoğlu, İtalya'ya gidiyor - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun daveti üzerine yarın İtalya'yı ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmelerde, Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Üçüncü Zirvesi hazırlıklarının yanı sıra, Türkiye-İtalya ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

ANKARA,