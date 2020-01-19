Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya konulu Berlin Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Çavuşoğlu, Berlin ziyareti kapsamında İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü. - BERLİN

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
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