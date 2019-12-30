Bakan Çavuşoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'ya asker gönderilmesine olanak tanıyan Libya tezkeresinin detaylarını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'ya asker gönderilmesine olanak tanıyan Libya tezkeresinin detaylarını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile paylaştı.

AK Parti'nin TBMM'den onay alan Libya mutabakatına ilişkin asker gönderme tezkeresinin meclisin 7 Ocak'ta bitecek tatilden sonra Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyordu. Ancak tatil bitmeden TBMM'nin olağanüstü toplanmasıyla tezkerenin görüşüleceği gündeme geldi. 2 Ocak'ta TBMM'nin olağanüstü şeklinde toplanması öngörülürken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, asker gönderilmesini içeren tezkere hakkında bilgilendirme yapmak için İyi Parti Genel Merkezine gelerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü.

Gerçekleşen görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşme sonrasında kameralar karşına geçen Çavuşoğlu, "İyi Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener'i ve çalışma arkadaşlarını bilgilendirdik. Malumunuz meclise gönderilmekte olan bir tezkere var. Bu tezkereye neden ihtiyaç duyduk Libya'da ve bölgede bizim ulusal çıkarlarımız nedir ve ulusal çıkarlarımıza yönelik tehditler nedir gibi.. Diğer taraftan yine Libya'da kalıcı barış ve siyasi süreci en güçlü şekilde destekleyen ülke olarak bu konulardaki çabalarımız hakkında sayın genel başkana ve arkadaşlarına bilgi verdik. Dış politikamızın gündeminde olan bazı konularda soru cevap şeklinde fikir alışverişinde bulunduk. Tezkereyi meclise gönderilmesi için Cumhurbaşkanlığına arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da imzasıyla tezkerenin meclise gideceğini Cumhurbaşkanlığı makamından öğrendik. Bizim görevimiz kritik konular olduğu zaman siyasi partilerimizi bilgilendirmektir. Barış Pınarı Harekatı öncesinde de Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Bey de siyasi partileri bilgilendirilmişti" ifadelerini kullandı.

(İrfan Çalışkan-Erdinç Türkcan/İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
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