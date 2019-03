Bakan Çavuşoğlu: "İzmir'e Getirdiğim Yabancı Misafirler Benimle Dalga Geçiyorlar"

Dışişleri Bakanlığı'nın İzmir'de düzenlediği toplantılardan memnun kalmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kusura bakmasınlar İzmir'de birkaç kez uluslarararası toplantı yaptım ama istediğim düzeyde toplantı yapamadım. İzmir'e getirdiğim yabancı misafirler benimle dalga geçiyorlar. Türkiye'nin en güzel şehri böyle mi olmalı" dedi.



Bir dizi programa katılmak üzere İzmir'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karabağlar ilçesinde taksi şoförleri ve muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Karabağlar'da bir restoranda düzenlenen toplantıya Çavuşoğlu'nun yanı sıra, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti'nin Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, AK Parti'nin Cumhur İttifakı Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan, İzmir Şoförler Odası Başkanı Celil Anık ile taksi şoförleri ve muhtarlar katıldı.



Taksici esnafıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir diyaloğu olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "En son taksici esnafımız için meclisten yasa çıktı. ÖTV konusunda, seçim arifesinde olduğumuz için söylemiyorum ama haklısınız. Bunlar ticari araçlar, hususi değil. Ticari araçlardaki kolaylıklar devam etmelidir. Süreli olarak kaldırılan yüzde 45'lik ÖTV'den dolayı lüks araçlar alıyor taksiciler. Turizmin geliştiği bölgelerde en lüks araçları almışlar. Bundan vatandaş ve turistler memnun. İzmir'e inen bir turist Efes'e, Kuşadası'na gitmek istiyor. Araçlar o kadar lüks değildi. Herkesin yararına olan şeyin devam etmesinde fayda var" dedi.



İzmir'in kalkınması gerektiğini savunan Çavuşoğlu, "Geçen geldiğimde Nihat Zeybekci kardeşimle dolaştık. Sahaya inince detayları daha fazla görüyorsunuz. Sokaklardaki en ufak sorunları bile tespit ediyoruz. Geçenlerde Alsancak'ta dolaşıyoruz. CHP'liler gelip 'Bizi kurtarın artık. Partimiz diye oy verdik bizi enayi yerine koydular. Bu sefer Nihat Bey'e oy vereceğiz' diyorlar. Bu şehrin bu sefer makus talihinden kurtarılması lazım. Bir şehrin yönetimi ideolojiyle olmaz. Genel seçimlerde hangi partiye gönül verdiysek oyumuzu verebiliriz. Yerel seçimlerde şehri emanet edeceğimiz kadrolara oy vermek lazım. Bunun böyle olduğu yerlerde fark belli. Antalya'da ortaya konan projeler muhteşem" diye konuştu.



İzmir'de Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği toplantılardan memnun kalmadığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Kusura bakmasınlar İzmir'de birkaç kez uluslarararası toplantı yaptım ama istediğim düzeyde toplantı yapamadım. İzmir'e getirdiğim yabancı misafirler benimle dalga geçiyorlar. Türkiye'nin en güzel şehri böyle mi olmalı? Bu kadar güzel bir şehrin bu kadar yaşanmaz hale gelmesinin sorumlusu kim? İzmir'e yapılan hizmetlerin hepsi de hükümetimizin yaptığı hizmetler. Muğla'ya Aydın'a gittim yüzüm kızardı. Bu çağda Bodrum gibi yerde her yerde çöp var. Kuşadası'nda çeşmeden akan su tuzlu. Bu şehirlerin ortak problemi hep aynı zihniyetle yönetilmesi. Nasıl olsa bana oy vermek zorundalar diyorlar. Bu seçimde CHP'liler şehrimiz için oy vereceğiz diyorlar. Bu demokrasi. Bu kez İzmir de değişecek Aydın da değişecek. Bursa'yı bir dolaşın. En geri kalmış ilçesi Nilüfer. Çünkü belediyecilik bakımından en geri kalmış yer. Çankaya Ankara'nın gözbebeğiydi. Başka bir yerden 3-4 daire satarsan Çankaya'dan bir daire satın alabiliyordun. Şu an Çankaya, Ankara'nın en geri kalmış yeri" dedi.



"O parti PKK'dan izin almadan hiçbir şey yapamaz"



"HDP, PKK'nın güdümünde bir partidir" diyen Çavuşoğlu, "PKK'ya silah dahil her türü desteği verdiler. Devletimiz ve yargımız da gereğini yaptı. Belediye başkanları devletin gönderdiği paraları, milletin cebinden çıkan paraları dağa gönderdiler. Ağrı'da, Tunceli'de kayyum belediye başkanları neler yapmış neler. Büyükşehir yasası sayesinde belediyelerin bütçesi kat kat arttı. Yeter ki sen bunu projeye dönüştür. Bu zihniyetin derdi o değil. 'Zillet ittifakı dediğimiz ittifakın içerisinde terör örgütleri var' diyorum, 'Böyle konuşma, bize terörist deme' diyorlar. Ne kadar terör örgütü varsa bu ittifakın içerisinde. Ben söylemiyorum PKK'lılar kendileri söylüyor. Biz de MHP ile beraber karma listeler yaptık. Mesele memlekete hizmet etmek. Tüm bu karşı listelerde HDP'liler var ve bunların tamamını PKK yerleştirdi. O parti PKK'dan izin almadan hiçbir şey yapamaz. Biz memleketimize sahip çıkacağız, şehirlerimize sahip çıkacağız. Huzurlu, mutlu, sorunsuz yaşamak hakkımız" şeklinde konuştu.



"Sahada kazandığımızı masada kaybetmiyoruz"



"Dış politikada sorun bitmez" diyen Çavuşoğlu, "Sürekli dostluk ve sürekli düşmanlık yoktur dış politikada. Bunlara kafanızı takmayın. Biz bunların üstesinden geliyoruz. Eski Türkiye yok artık. Güçlü bir Türkiye var. Sahada kazandığımızı masada kaybetmiyoruz. Müzakere ederken özgüvenimiz var. Bazı batılılarda olduğu gibi kibir değil bu. Özgüven içinde hareket ediyoruz. Çok sorun var ama hepsi kontrolümüz altında. Diklenmeden dik durmayı Türkiye Cumhuriyeti her yerde kendine güvenerek yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dik durmaya devam edeceğiz, şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde gururla dalgalandıracağız" ifadelerini kullandı.



"İzmir'i sel basmıyor, kanalizasyon basıyor"



İzmirsiz bir Türkiye'nin yarın kalacağını söyleyen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ise "Antalya'nın nüfusu İzmir'in yarısı kadar ama İzmir'in 2 katı taksisi var. İzmir'in aynı nüfusu olsaydı 4 katı taksi olacaktı. Geçen sene Antalya'ya 19 milyon turist geldi, İzmir'e 1 milyon 40 bin turist geldi. Antalya'daki 4-5 yıldızlı otellerin yatak sayısı İzmir'in 20 katı. Antalya'ya 100 milyar lira girdi, İzmir'e girmedi. Refahı, mutluluğu büyütmek böyle bir şey. Bunu söylerken de kimseyi hedefime koyarak söylemiyorum. O kayıkçı kavgalarının, o horoz dövüşlerinin içinde değiliz. Biz bu şehre hizmetkar olmaya geldik" dedi.



"İzmir'e bir deli lazım"



İzmir'de genç işsizlik oranının Türkiye'nin çok üzerinde olduğunu hatırlatan Zeybekci, "Yeni organize sanayileri kuramadığımız için bu oran yüksek. Kaldı ki biz turizm açısından Akdeniz'den daha zenginiz. Turizm bölgelerimizde alt yapı derdimiz var. Dünyanın en zengin coğrafyası burası. Koruma ve kullanma dengesini güderek imar planlarını yapmamız lazım. Turizm yatırımcılarına 'gel burada yatırım yap' dememiz lazım. Çeşme ve Alaçatı turizmcileri en büyük problemin kanalizasyon olduğunu söylüyor. Yazıktır, günahtır, vebaldir. Seçilene saygı göstermek benim vazifem ama patinaj yapan değil geri kayan bir İzmir var. Sizler ve bizler sorumluluk sahibiyiz. Şehrimizde şuan '10 numara İzmir' diye projelerimiz var. En büyük 3 problem altyapıyla ilgili. Çöpleri dağlara taşlara atıyoruz. Bu yüzkarası bir problemdir. 2020'nin sonuna kadar halledeceğiz bunu. Bu şehrin kanalizasyonu körfeze gidiyor. İzmir'i sel basmıyor, kanalizasyon basıyor. Bunu da halledeceğiz. Hedefimiz 5 yıl içinde Ege'ye gelen turist sayısının 40 milyon olması. Aş, iş, mutluluk ve refah büyüyecek. O zaman genç işsizlik oranımız düşecek" şeklinde konuştu.



"Bizi kurtar diyorlar ama sizi ben kurtarmayacağım" diyen Zeybekci, "İzmir'i ben değil hepimiz kurtaracağız. İzmir'e bir deli lazım" ifadelerini kullandı.



Zeybekci, şehrin her yerine aynı mimaride taksi durakları ve muhtarlık binaları yapacaklarını da sözlerine ekledi.



"Hizmetlerden bu kadar mahrum kalan başka bir ilçe yok"



Turizmin İzmir'den başlayarak tüm Türkiye'ye yayıldığını ifade eden AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan da, "Bakanımızın memleketi Antalya 19 milyon turist alırken, İzmir bunun 19'da birini almaya başladı. Bu pastadan taksi şoförleri de daha az pay almaya başladı. Karabağlar'da 20 yıl önceki yollar delik deşik olmuş, kimsenin baktığı yok. Türkiye'de hizmetlerden bu kadar mahrum kalan başka bir ilçe yok" dedi. - İZMİR

