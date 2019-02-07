Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu James Risch ile Görüştü

Bakan Çavuşoğlu James Risch ile Görüştü

4 dakika önce

Bakan Çavuşoğlu James Risch ile görüştüWASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu James Risch ile Görüştü, System.String[]
Bakan Çavuşoğlu James Risch ile görüştü

WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:15 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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