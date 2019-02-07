Bakan Çavuşoğlu James Risch ile Görüştü
4 dakika önce
Bakan Çavuşoğlu James Risch ile görüştüWASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu James Risch ile görüştü
WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:15 Kaynak: İHA
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