Bakan Çavuşoğlu James Risch ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch ile görüştü. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:16 Kaynak: İHA
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