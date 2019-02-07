Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu James Risch ile Görüştü

Bakan Çavuşoğlu James Risch ile Görüştü

3 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu James Risch ile Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch ile görüştü. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:16 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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