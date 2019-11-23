Son Dakika Haberleri: - Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenledi
Son Dakika Güncel - Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenledi

6 saat önce

- Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenlediTOKYO - G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.

- Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenledi

TOKYO - G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gittiği Japonya'da basın toplantısı düzenledi.

- Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenledi

Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:22 Kaynak: İHA
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