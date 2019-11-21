Bakan Çavuşoğlu Japonya'da G-20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G-20 Japonya Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 22-23 Kasım 2019 tarihlerinde Nagoya'da gerçekleştirilecek G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Toplantı kapsamında Bakan Çavuşoğlu, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" ve "Afrika" konulu oturumlarda hitapta bulunacak, gerek Türkiye'de gerek en az gelişmiş ülkelerde, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için yapılan katkılar hakkında bilgi verecek ve Afrika'ya yönelik Türkiye'nin politikalarını aktaracak. G-20 ülkelerinin çoğunluğunun Dışişleri Bakanı düzeyinde katılım sağlaması beklenen toplantıda Bakan Çavuoğlu, diğer ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın akabinde 23 Kasım 2019 tarihinde Japonya'da düzenlenecek olan ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) güçlendirilmesi amacıyla on iki ülkenin bir araya geldiği bir platform olan "Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Girişimi (NPDI)" Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, Japonya'yı ziyaretleri sırasında duyurdukları Nagoya Türkiye Başkonsolosluğun açılışını gerçekleştirecek.

(İrfan Çalışkan/İHA)