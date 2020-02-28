Bakan Çavuşoğlu, Josep Borrell Fontelles ile görüştü - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, Josep Borrell Fontelles ile görüştü
6 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:34 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüşmüştür" denildi.
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