Bakan Çavuşoğlu Kamboçya'nın Ankara Büyükelçiliğinin açılışına video konferans yöntemiyle katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu Kamboçya'nın Ankara Büyükelçiliğinin açılışına video konferans yöntemiyle katıldı

27.02.2022 18:26

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçiliğinin resmi açılış töreninde, "Ankara'daki ve Phnom Penh'teki büyükelçiliklerimiz ikili ticarette 1 milyar dolar hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçiliğinin resmi açılış töreninde, "Ankara'daki ve Phnom Penh'teki büyükelçiliklerimiz ikili ticarette 1 milyar dolar hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak." dedi.

Büyükelçilik açılışına Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Büyükelçi Kim Heng Meas ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışa video konferans yöntemiyle katılan Çavuşoğlu konuşmasında, Kamboçyalı mevkidaşı Sokhonn ile yaptıkları görüşmede, birçok ikili bölgesel ve küresel konunun ele alındığını anlattı.

Ayrıca protokol, iş birliği ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları imzaladıklarını anlatan Çavuşoğlu, bu anlaşmaların ikili ekonomik ilişkiler ile bakanlıklar arası iş birliğine katkı sunacağını söyledi. Çavuşoğlu, "Ankara'daki ve Phnom Penh'teki büyükelçiliklerimiz ikili ticarette 1 milyar dolar hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak. Büyükelçiliklerimiz, kültürel ve insani ilişkilerimizi de geliştirecek, birbirimizi daha da iyi tanımamızı sağlayacak." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2019'da Yeniden Asya Girişimini başlattığını hatırlatarak, "ASEAN'la ilişkilerimiz de bunun bir parçası. ASEAN üyesi 10 ülkenin tamamında büyükelçiliklerimiz var, 8 ASEAN üyesinin de Ankara'da büyükelçiliği var." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, martta gerçekleşecek Antalya Diplomasi Forumu'nda Asya'yla ilgili bölgesel paneller düzenleneceğini de kaydetti.

Sokhonn ise iki ülke arasında dostluk ve iş birliğinin her gün güçlenerek arttığını belirterek, "İnanıyorum ki Türkiye ve Kamboçya, halklarımızın ortak çıkarları doğrultusunda bu ilişkiyi daha da ileriye taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Phnom Penh Büyükelçiliğinin açılışından bu yana ilişkilerin daha da güçlendiğini anlatan Sokhonn, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) ülkede yaptığı faaliyetlerden de söz etti.

TİKA'ya ülkede inşa ettiği sağlık merkezi ve okullardan dolayı teşekkür eden Sokhonn, sel mağdurlarına yönelik de gıda yardımı ve tıbbi yardımlar yapıldığını söyledi.

Sokhonn, iki ülke arası ticaretin gelişmesi için Türkiye'den ve Kamboçya'dan ticaret odalarının görüşmeler gerçekleştirdiğini de vurgulayarak, salgın sonrası dönem için karşılıklı ticaretten yana umutlu olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Sokhonn ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'ın katılımıyla büyükelçiliğin resmi açılışı yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu Kamboçya'nın Ankara Büyükelçiliğinin açılışına video konferans yöntemiyle katıldı
Bakan Çavuşoğlu Kamboçya'nın Ankara Büyükelçiliğinin açılışına video konferans yöntemiyle katıldı
Bakan Çavuşoğlu Kamboçya'nın Ankara Büyükelçiliğinin açılışına video konferans yöntemiyle katıldı

YORUMLAR
500
TÜRŞAD evinde TED Ankara Koleji'ne 3-1 mağlup oldu TÜRŞAD evinde TED Ankara Koleji'ne 3-1 mağlup oldu Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Sadece Ukrayna halkı değil Türk halkı da seferber olmuş Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Sadece Ukrayna halkı değil Türk halkı da seferber olmuş

Kamboçya, Türkiye, Ankara, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu Kamboçya'nın Ankara Büyükelçiliğinin açılışına video konferans yöntemiyle katıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Alanyaspor ve Hatayspor rakiplerine göz açtırmadı! Liderlik mücadelesindeki karşılaşmalar nefes kesti
18:17 Türkiye Rusya'nın üyeliğinin askıya alınması konusunda çekimser kaldı! Bakan Çavuşoğlu'dan yanıt gecikmedi
18:12 Apartmanda çıkan yangın 2 can aldı! Aileler aldıkları haberle perişan oldu
18:09 Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile bir zamanlar sevgilisiydi! Sevda Demirel'in son pozlarına beğeni yağdı
17:49 Tavır yapan Halil Dervişoğlu, kadroya alınmadı! Beşiktaş'a transfer olacağı konuşuluyor
17:31 Ukrayna Büyükelçiliği'nden TB2 SİHA iması geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı
17:18 Fransa çağrıda bulundu! Rusya, Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir
17:15 İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi
17:07 Muhammed Gümüşkaya şov yaptı! İstatistiklerde en üst sırada yer aldı
17:01 Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 18:38:49. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu Kamboçya'nın Ankara Büyükelçiliğinin açılışına video konferans yöntemiyle katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement