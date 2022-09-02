Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Abazovic ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Abazovic ile görüştü

02.09.2022 20:24

Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Abazovic ile görüştüSIRBİSTAN, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Abazovic ile görüştü

SIRBİSTAN, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Belgrad'daki günümüze Karadağ Başbakanı Abazovic ile görüşerek başladık. Balkanların istikrarı ortak önceliğimiz. Ekonomik ilişkilerimizi de ele aldık' ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad, Karadağ, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Abazovic ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Abazovic ile görüştü - Son Dakika
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