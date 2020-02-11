Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile görüştü - PODGORİCA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile görüştü - PODGORİCA - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile görüştü - PODGORİCA

6 saat önce

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç 'in, Bakan Çavuşoğlu'nu karşılaması İkili görüşmeden detaylar PODGORİCA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından kabul edildi.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç 'in, Bakan Çavuşoğlu'nu karşılaması

İkili görüşmeden detaylar PODGORİCA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile görüştü - PODGORİCA

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:19 Kaynak: AA
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