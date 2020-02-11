Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile görüştü - PODGORİCA - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile görüştü - PODGORİCA
6 saat önce
Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç 'in, Bakan Çavuşoğlu'nu karşılaması İkili görüşmeden detaylar PODGORİCA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:19 Kaynak: AA
Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç 'in, Bakan Çavuşoğlu'nu karşılaması
İkili görüşmeden detaylar PODGORİCA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından kabul edildi.
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