Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde geldiği Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde geldiği Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkent Podgorica'da Karadağ temaslarını sürdürürken, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi planlanırken, basın toplantısı öncesinde imza töreni yapılması planlanıyor.

Bakan Çavuşoğlu gün içinde, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç ile görüşerek heyetlerarası toplantıya katılmış, ardından Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç ile bir araya gelmişti.

(İHA)

Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:45 Kaynak: İHA
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