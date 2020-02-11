Bakan Çavuşoğlu, Karadağ'da - Heyetler arası görüşme - PODGORİCA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Karadağ'da - Heyetler arası görüşme - PODGORİCA - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Karadağ'da - Heyetler arası görüşme - PODGORİCA

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ'da, Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ'da, Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Karadağ'da - Heyetler arası görüşme - PODGORİCA

Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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