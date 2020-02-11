Bakan Çavuşoğlu, Karadağ'da - Heyetler arası görüşme - PODGORİCA - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, Karadağ'da - Heyetler arası görüşme - PODGORİCA
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ'da, Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:10 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ'da, Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
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