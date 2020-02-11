Bakan Çavuşoğlu Karadağ'da - Türkiye-Karadağ Anlaşmaları imza töreni - PODGORİCA - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic, "Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sağlanması Anlaşması" ile "Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışmaları Hakkında Anlaşma" imzaladı.