Bakan Çavuşoğlu Karadağ'da - Türkiye-Karadağ Anlaşmaları imza töreni - PODGORİCA - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu Karadağ'da - Türkiye-Karadağ Anlaşmaları imza töreni - PODGORİCA
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic, "Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sağlanması Anlaşması" ile "Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışmaları Hakkında Anlaşma" imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:15 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic, "Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sağlanması Anlaşması" ile "Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışmaları Hakkında Anlaşma" imzaladı.
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