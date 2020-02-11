Bakan Çavuşoğlu Karadağ'da - Türkiye-Karadağ Anlaşmaları imza töreni - PODGORİCA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu Karadağ'da - Türkiye-Karadağ Anlaşmaları imza töreni - PODGORİCA - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu Karadağ'da - Türkiye-Karadağ Anlaşmaları imza töreni - PODGORİCA

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic, "Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sağlanması Anlaşması" ile "Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışmaları Hakkında Anlaşma" imzaladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic, "Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sağlanması Anlaşması" ile "Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışmaları Hakkında Anlaşma" imzaladı.

Bakan Çavuşoğlu Karadağ'da - Türkiye-Karadağ Anlaşmaları imza töreni - PODGORİCA

Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:15 Kaynak: AA
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