Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyareti kapsamında geldiği Karadağ'ın başkenti Podgorica'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ikili ilişkileri geliştirmek adına Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya katıldı. - PODGORICA

Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:26 Kaynak: İHA
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