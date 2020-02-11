Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç ile görüştü - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:26 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyareti kapsamında geldiği Karadağ'ın başkenti Podgorica'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ikili ilişkileri geliştirmek adına Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya katıldı. - PODGORICA
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