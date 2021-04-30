Bakan Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
30.04.2021 17:14
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Rjordje Raduloviç ile telefonda görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Rjordje Raduloviç ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Karadağlı mevkidaşı Raduloviç ile telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Balkanlar'da işbirliği konularının ele alındığı kaydedildi.
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