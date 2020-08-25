Bakan Çavuşoğlu: "(Karadeniz'de Doğalgaz) Bu bölgede, aynı bölgede ya da aynı kuyuların şuan da... - Son Dakika
Bakan Çavuşoğlu: "(Karadeniz'de Doğalgaz) Bu bölgede, aynı bölgede ya da aynı kuyuların şuan da...
Bakan Çavuşoğlu: "(Karadeniz'de Doğalgaz) Bu bölgede, aynı bölgede ya da aynı kuyuların şuan da açılacak olan kuyuların ve daha derinlikte aynı miktarlarda rezervlerin olduğuna dair bulgular da var."
Bakan Çavuşoğlu: "( Karadeniz'de Doğalgaz) Bu bölgede, aynı bölgede ya da aynı kuyuların şuan da açılacak olan kuyuların ve daha derinlikte aynı miktarlarda rezervlerin olduğuna dair bulgular da var." - ANKARA
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26.08.2020 03:17:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu: "(Karadeniz'de Doğalgaz) Bu bölgede, aynı bölgede ya da aynı kuyuların şuan da... - Son Dakika