"Kardeş Libya'ya güçlü desteğimizi sürdürecek, iş birliğimizi her alanda ilerleteceğiz" - Son Dakika

"Kardeş Libya'ya güçlü desteğimizi sürdürecek, iş birliğimizi her alanda ilerleteceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kardeş Libya'ya güçlü desteğimizi sürdürecek, işbirliğimizi her alanda ilerleteceğiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kardeş Libya'ya güçlü desteğimizi sürdürecek, işbirliğimizi her alanda ilerleteceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanlığına yeniden seçilen Halid Meşri ile görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Libya'daki gelişmeleri ve seçim sürecini etraflıca ele aldık. Kardeş Libya'ya güçlü desteğimizi sürdürecek, işbirliğimizi her alanda ilerleteceğiz" açıklamasında bulundu. (Mevlüt İşli/İHA)

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