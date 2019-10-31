Bakan Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'yi karşılaması

-Bakan Çavuşoğlu ve Katar Başbakanı Al Sani ve heyetiyle oturup sohbet etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ve beraberindeki heyetle görüştü.