Bakan Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
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-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'yi karşılaması -Bakan Çavuşoğlu ve Katar Başbakanı Al Sani ve heyetiyle oturup sohbet etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı...
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:14 Kaynak: AA
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'yi karşılaması
-Bakan Çavuşoğlu ve Katar Başbakanı Al Sani ve heyetiyle oturup sohbet etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ve beraberindeki heyetle görüştü.
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