Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ve Katar Başbakanı Al Sani, başkentte görüştü.

Twitter hesabından görüşmeyi değerlendiren Çavuşoğlu, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve son bölgesel gelişmeleri ele aldık. Katar'ın Barış Pınarı Harekatı'mıza desteğine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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