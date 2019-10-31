Bakan Çavuşoğlu Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:18 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu ve Katar Başbakanı Al Sani, başkentte görüştü.
Twitter hesabından görüşmeyi değerlendiren Çavuşoğlu, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve son bölgesel gelişmeleri ele aldık. Katar'ın Barış Pınarı Harekatı'mıza desteğine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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