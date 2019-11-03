Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.


Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki son gelişmeler değerlendirilecek ve Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Beşinci Toplantısı'nın hazırlıkları ele alınacak.


Çavuşoğlu bugün ayrıca Doha'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Somali Temas Grubu toplantısına katılacak. - DOHA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:26 Kaynak: İHA
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