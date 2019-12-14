Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı El Thani ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı El Thani ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı El Thani ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani ile görüştü.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar'ın başkenti Doha'da resmi görüşmelerini sürdürüyor. Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani ile biraraya geldi. Ardından Bakan Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılmak için geldiği başkent Doha'da Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile bir araya geldi. - DOHA

Şeyh Hamad Bin Halife El Thani, Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Doha, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:47 Kaynak: İHA
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