Bakan Çavuşoğlu, Katar Emiri El Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile bir araya geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı Somali Temas Grubu toplantısına katılan Bakan Çavuşoğlu, sonrasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani tarafından kabul edildi. Katar Emiri ile yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Doha'da kardeş Katar'ın Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'yle görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Katar'ın Barış Pınarı Harekatı'mıza desteğine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DOHA