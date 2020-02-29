Bakan Çavuşoğlu, Katar Emiri ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Katar Emiri ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da temaslarına başladı. Çavuşoğlu, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildi.
(İHA)
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