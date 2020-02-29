Bakan Çavuşoğlu, Katar Emiri ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Katar Emiri ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Katar Emiri ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da temaslarına başladı. Çavuşoğlu, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildi.

(İHA)

Bakan Çavuşoğlu, Katar Emiri ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Doha, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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