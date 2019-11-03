Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı hazırlıkları kapsamında bulunduğu Doha'da, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı hazırlıkları kapsamında bulunduğu Doha'da, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:34 Kaynak: AA
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