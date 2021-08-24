Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yle görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yle telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki son durum ele alındı.

Haber: ANKARA,