Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yle görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yle telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki son durum ele alındı.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
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