Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile video konferans yoluyla görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile video konferans yoluyla görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Tokayev ile video konferans yoluyla yaptığı görüşmeye ilişkin, "Kazakistan'la ilişkilerimizi her alanda geliştirme irademizi teyit ettik." ifadesini kullandı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nı tedbiren video konferans yoluyla gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kazakistan'a destek ve dayanışmasını teyit ettik." değerlendirmesinde bulundu.