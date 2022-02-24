Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile video konferans yoluyla görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile video konferans yoluyla görüştü

24.02.2022 15:05
Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile video konferans yoluyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile video konferans yoluyla görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile video konferans yoluyla görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Tokayev ile video konferans yoluyla yaptığı görüşmeye ilişkin, "Kazakistan'la ilişkilerimizi her alanda geliştirme irademizi teyit ettik." ifadesini kullandı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nı tedbiren video konferans yoluyla gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kazakistan'a destek ve dayanışmasını teyit ettik." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile video konferans yoluyla görüştü - Son Dakika


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