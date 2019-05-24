Bakan Çavuşoğlu Kazakistan ile hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak--2
8 saat önce
Bakan Çavuşoğlu Kazakistan ile hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak--2(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:26 Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu Kazakistan
ile hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak--2
(Tür: Ankara
)
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