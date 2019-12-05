Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Aidarbekov ile görüştü
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Aidarbekov ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Aidarbekov ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava'da gerçekleştirilecek AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Kırgız mevkidaşı Chingiz Aidarbekov ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Aidarbekov ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava'da gerçekleştirilecek AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Kırgız mevkidaşı Chingiz Aidarbekov ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bugünkü temasları kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Chingiz Aidarbekov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.


Öte yandan, Bakan Çavuşoğlu'nun AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı Birinci Genel Oturumu kapsamında konuşma yapması bekleniyor. - BRATİSLAVA

Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava, Slovakya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da domates ithalatına sınırlama önerisi: Türk üreticiler olumsuz etkilenebilir
Sigarada 'tek paket' uygulaması başladı Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır Mustafa Cengiz: Aileme ve şahsıma saldırı olursa Fatih Altaylı da sorumlulardandır

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 19:58:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Aidarbekov ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]