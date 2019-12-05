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Bakan çavuşoğlu, kırgız mevkidaşı chingiz aidarbekov ile görüştü
6 saat önce
Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Chingiz Aidarbekov ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:39 Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Chingiz Aidarbekov ile görüştü
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