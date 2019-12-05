Son Dakika Haberleri: Bakan çavuşoğlu, kırgız mevkidaşı chingiz aidarbekov ile görüştü
Son Dakika Güncel Bakan çavuşoğlu, kırgız mevkidaşı chingiz aidarbekov ile görüştü - Son Dakika

Bakan çavuşoğlu, kırgız mevkidaşı chingiz aidarbekov ile görüştü

6 saat önce

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Chingiz Aidarbekov ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Chingiz Aidarbekov ile görüştü

Bakan çavuşoğlu, kırgız mevkidaşı chingiz aidarbekov ile görüştü

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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:39 Kaynak: DHA
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