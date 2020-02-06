Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü

6 saat önce

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve mevkidaşı tarafından karşılanması İkili görüşme detaylar BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve mevkidaşı tarafından karşılanması

İkili görüşme detaylar

BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:25 Kaynak: AA
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