Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü
6 saat önce
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:52 Kaynak: DHA
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.
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