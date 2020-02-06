Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü

6 saat önce

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:52 Kaynak: DHA
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