Bakan çavuşoğlu, kırgız mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü

Azerbaycan (DHA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.