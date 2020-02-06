Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika Dünya

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü

12 dakika önce

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.


Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı
Görgü tanığı, Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın kaza anını anlattı Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na terör tepkisi: Gayriresmi faaliyeti şiddetle kınıyoruz CNN Türk'te siyaset yapan eski pilotu apar topar yayından aldılar

Son Dakika Haberleri
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!
10:39 Bade İşçil: Şu an çocuklar gibi utandım
10:46 Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor
09:46 Ocak ayında öne çıkan oyuncular belli oldu
09:24 Arka Sokaklar'a bir ödül daha...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 10:48:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]