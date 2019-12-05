Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Kırgız ve Moldovalı mevkidaşlarıyla görüştü
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Kırgız ve Moldovalı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız ve Moldovalı mevkidaşlarıyla görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında ikili görüşmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız ve Moldovalı mevkidaşlarıyla görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında ikili görüşmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, toplantı kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çıngız Aydarbekov, Moldova Dışişleri Bakanı Aureliu Ciocoi, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Idrees Zaman, INTERPOL Genel Sekreteri Jürgen Stock, AB Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli'nin yanı sıra AGİTPA Genel Sekreteri Roberto Montella ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı, çalışma yemeğinin ardından yapılacak günün ikinci oturumuyla devam edecek.

Bratislava'da 2 gün sürecek toplantıda, AGİT bölgesindeki güncel tehdit ve sınamaların yanı sıra durmuş çatışmaların ele alınacağı çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sigarada 'tek paket' uygulaması başladı
Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır Mustafa Cengiz: Aileme ve şahsıma saldırı olursa Fatih Altaylı da sorumlulardandır Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için Real Madrid'e sponsor olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 22:49:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Kırgız ve Moldovalı mevkidaşlarıyla görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]