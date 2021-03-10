- Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistanlı mevkidaşı Kazakbayev ile görüştü - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistanlı mevkidaşı Kazakbayev ile görüştü
10.03.2021 23:32
- Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistanlı mevkidaşı Kazakbayev ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan'daki resmi temasları kapsamında mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile bir araya geldi.
- Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistanlı mevkidaşı Kazakbayev ile görüştü
BİŞKEK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan'daki resmi temasları kapsamında mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarına devam ediyor. Ziyareti kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilen Çavuşoğlu, daha sonra Kırgız mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.
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