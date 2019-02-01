Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatar Türklerinin Lideri Kırımoğlu ile Görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ve Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu arasında toplantı gerçekleştirildi.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:30 Kaynak: İHA
Cani Baba, 18 Yaşındaki Kızını Uykusunda Katledip Oğlunu Aradı
Babasının Cinayetine Kurban Giden Tuğçe Böyle İsyan Etmiş: Baba Üzer mi Evladını?
AP'nin Venezuella Kararına Türkiye'den İlk Tepki: İç Savaş Çıkabililir
Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!