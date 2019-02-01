Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatar Türklerinin Lideri Kırımoğlu ile Görüştü

Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatar Türklerinin Lideri Kırımoğlu ile Görüştü

34 dakika önce

- Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatar Türklerinin lideri Kırımoğlu ile görüştüODESSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ve Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu arasında toplantı gerçekleştirildi.

- Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatar Türklerinin lideri Kırımoğlu ile görüştü

ODESSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ve Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu arasında toplantı gerçekleştirildi.
Ukrayna'ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ve Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu ile toplantı gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu toplantı hakkında, "Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu'na, Kırım Tatar soydaşlarımıza desteğimizin daima süreceğini vurguladık" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:34 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Tatar, Kırım, Güncel
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