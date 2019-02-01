Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatar Türklerinin Lideri Kırımoğlu ile Görüştü
34 dakika önce
- Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatar Türklerinin lideri Kırımoğlu ile görüştüODESSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ve Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu arasında toplantı gerçekleştirildi.
- Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatar
Türklerinin lideri Kırımoğlu ile görüştü
ODESSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin
ve Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu
arasında toplantı gerçekleştirildi.
Ukrayna'ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ve Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu ile toplantı gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu toplantı hakkında, "Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu'na, Kırım Tatar soydaşlarımıza desteğimizin daima süreceğini vurguladık" ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:34 Kaynak: İHA
Cani Baba, 18 Yaşındaki Kızını Uykusunda Katledip Oğlunu Aradı
Babasının Cinayetine Kurban Giden Tuğçe Böyle İsyan Etmiş: Baba Üzer mi Evladını?
AP'nin Venezuella Kararına Türkiye'den İlk Tepki: İç Savaş Çıkabililir
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Venezuela İçin Harekete Geçeceklerini Açıkladı