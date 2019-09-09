Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

2 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığındaki görüşmede Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes de hazır bulundu.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığında, Bakan Çavuşoğlu'nun katıldığı, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ile bir yuvarlak masa toplantısına geçildi.

Toplantıya, Akıncı ve Çavuşoğlu'nun yanı sıra Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Katılım finansı bankacılık sisteminin faiz oranıyla devam etmemeli
HDP'den il binası önündeki annelerle ilgili açıklama: Cumhurbaşkanı aileleri kışkırtıyor Son dakika: İTÜ'lü Halit Ayar'ın katilleri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Kaza geçiren Hatay Emniyet Müdürü, darbecilere verdiği cevap halen akıllarda

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:34:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]