Son Dakika Haberleri: - Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü
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- Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

1 saat önce

- Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştüLEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'deki resmi temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü, System.String[]

- Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'deki resmi temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığında yuvarlak masa toplantısına katılacak. Toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Meclis'te yer alan siyasi parti liderleri yer alacak. Çavuşoğlu, sonrasında KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından verilecek öğle yemeğine katılacak, ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşecek.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
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