Bakan Çavuşoğlu, KKTC Lapta'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, KKTC Lapta'da vatandaşlarla buluştu

13.06.2022 11:24
Bakan Çavuşoğlu, KKTC Lapta'da vatandaşlarla buluştu

KKTC'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Girne'de Sivil Toplum Kuruluşları ile bir buluşma gerçekleştirdi ve daha sonra Lapta'da vatandaşlarla buluştu.

KKTC'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Girne'de Sivil Toplum Kuruluşları ile bir buluşma gerçekleştirdi ve daha sonra Lapta'da vatandaşlarla buluştu.

Bakan Çavuşoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları ile bir buluşma gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türk sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Dün, bugün ve daima; birlikteyiz! Birlikteliğimizi bozmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz!" dedi.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra Lapta'da vatandaşlarla buluştu. Çavuşoğlu, "Sevinci sevincimiz, hüznü hüznümüz olan Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle, KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile birlikte Lapta'da bir araya geldik. Samimi misafirperverlikleri için Laptalılara teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkına her zaman, her alanda desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu, KKTC Lapta'da vatandaşlarla buluştu
Bakan Çavuşoğlu, KKTC Lapta'da vatandaşlarla buluştu
Bakan Çavuşoğlu, KKTC Lapta'da vatandaşlarla buluştu
Bakan Çavuşoğlu, KKTC Lapta'da vatandaşlarla buluştu
Bakan Çavuşoğlu, KKTC Lapta'da vatandaşlarla buluştu
Bakan Çavuşoğlu, KKTC Lapta'da vatandaşlarla buluştu
Bakan Çavuşoğlu, KKTC Lapta'da vatandaşlarla buluştu
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Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, KKTC Lapta'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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