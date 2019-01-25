Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, KKTC Meclis Başkanı Uluçay ile Görüştü

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Meclis Başkanı Uluçay ile Görüştü

52 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Meclis Başkanı Uluçay ile Görüştü, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi. Görüşmede Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonuç odaklı bir takvim dahilinde Kıbrıs sorununun nihaileşmesi için çabalarını ortaya koymaya devam edeceğinden emin olduklarını ve bundan mutlu olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu ise programı kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerde Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda görüş birliğini koruduklarını kaydetti. Cumhuriyet Meclisi'nde gerçekleştirilen kabulde Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile bazı milletvekilleri de hazır bulundu. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:33 Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Politika
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