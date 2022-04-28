Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque ile basına açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque ile basına açıklamalarda bulundu

28.04.2022 10:39

? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez ile görüşmesinin ardından basına ortak açıklamalarda bulundu.

? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez ile görüşmesinin ardından basına ortak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Duque açıklamasında Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini belirtti.

Duque konuşmasının başında Duşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi ve beraberindeki delegasyonu Kolombiya'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek 'Bu Kolombiya için çok önemli bir toplantı oldu, buna değer verdiğimizi ve ikili ilişkilerimizi güçlendireceğimizi söylemeliyim' dedi.

Cumhurbaşkanı Duque, 'Kolombiya'ya birçok alanda daha fazla Türk yatırımı gelmesine değer veriyoruz. Yenilenebilir enerji, altyapı, tarım ve ayrıca teknoloji bunlardan bazıları. Bu ziyaretin bize daha fazlasını yapmamız gerektiği mesajını da verdiğine inanıyoruz. Ayrıca güvenlik işbirliği yapmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Yasadışı uluslararası suçla savaşabiliriz, terörle savaşabiliriz ve bilgi alışverişinde bulunabiliriz' dedi.

Bakan Çavuşoğlu yapılan toplantıların çok verimli ve sonuç odaklı olduğunu belirterek üzerinde müzakere edilen anlaşmaların iki ülke arasındaki ticaretin hızlandıracağını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque ile basına açıklamalarda bulundu
Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque ile basına açıklamalarda bulundu
Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque ile basına açıklamalarda bulundu
Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque ile basına açıklamalarda bulundu

YORUMLAR
500
Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Türkiye'yi yakında ziyaret edeceğini söyledi Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Türkiye'yi yakında ziyaret edeceğini söyledi Bakan Çavuşoğlu: 'Kolombiya ile ikili ticaret hacmimiz ciddi bir oranda artarak 2 milyar dolara ulaştı' Bakan Çavuşoğlu: 'Kolombiya ile ikili ticaret hacmimiz ciddi bir oranda artarak 2 milyar dolara ulaştı'

Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Kolombiya, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque ile basına açıklamalarda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Gaziantep FK'da gerilim artıyor! Erol Bulut'un koltuğu sallantıda
10:48 Düşük performansı etkili oldu! Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşmesini yenilemeyecek
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
10:07 Putin yanlısı Rus gazeteciden Kazakistan'a skandal tehdit: Ukrayna'ya dikkatli bakın
03:32 İtalya'da çocuklara yalnızca babanın soyadının verilmesi 'ayrımcılık' olarak kabul edildi: Artık annenin soyadını da alabilecekler
09:59 Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 Mayıs'ta 4.5 TL olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 10:57:10. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque ile basına açıklamalarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement