Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque ile basına açıklamalarda bulundu - Son Dakika

? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez ile görüşmesinin ardından basına ortak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Duque açıklamasında Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini belirtti.

Duque konuşmasının başında Duşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi ve beraberindeki delegasyonu Kolombiya'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek 'Bu Kolombiya için çok önemli bir toplantı oldu, buna değer verdiğimizi ve ikili ilişkilerimizi güçlendireceğimizi söylemeliyim' dedi.

Cumhurbaşkanı Duque, 'Kolombiya'ya birçok alanda daha fazla Türk yatırımı gelmesine değer veriyoruz. Yenilenebilir enerji, altyapı, tarım ve ayrıca teknoloji bunlardan bazıları. Bu ziyaretin bize daha fazlasını yapmamız gerektiği mesajını da verdiğine inanıyoruz. Ayrıca güvenlik işbirliği yapmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Yasadışı uluslararası suçla savaşabiliriz, terörle savaşabiliriz ve bilgi alışverişinde bulunabiliriz' dedi.

Bakan Çavuşoğlu yapılan toplantıların çok verimli ve sonuç odaklı olduğunu belirterek üzerinde müzakere edilen anlaşmaların iki ülke arasındaki ticaretin hızlandıracağını vurguladı.