Bakan Çavuşoğlu koltuğunu Antalya'daki şehit çocuğuna devretti - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu koltuğunu Antalya'daki şehit çocuğuna devretti

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu video konferansla bağlandığı Antalya'da şehit çocuğu Taha Göktürk Nazilli'ye devretti.

Bakan Çavuşoğlu koltuğunu Antalya'daki şehit çocuğuna devretti, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu video konferansla bağlandığı Antalya'da şehit çocuğu Taha Göktürk Nazilli'ye devretti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğu devretme geleneğini, Antalya'da yaşayan 13 yaşındaki şehit çocuğu Taha Göktürk Nazilli'nin evine video konferansla bağlanarak sürdürdü. Büyükelçilerle video konferansla toplantı yapan Bakan Çavuşoğlu, bu sırada Antalya'ya da bağlanarak makamını şehit çocuğu Nazilli'ye temsili olarak bıraktı. Çavuşoğlu, 3 gündür büyükelçilerle grup grup toplantı yaptıklarını, bugün de bu toplantıları batı Afrika grubu büyükelçileriyle gerçekleştirdiklerini ifade etti. Makamı temsili olarak devreden Bakan Çavuşoğlu, "Bakanlık koltuğunu 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit düşen özel harekat polisi Coşkun Nazilli'nin oğluna devretmenin gururunu yaşıyorum" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığına temsili olarak oturan Nazilli ise mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu en güzel günde sizinle konuştuğum için çok mutluyum. Bugünü Atatürk biz çocuklara armağan etti. Bugün Meclisimizin de 100. kuruluş yıl dönümü. Mutluyuz, gururluyuz. Bugün dışarı çıkamıyoruz ama evde bayramı coşkuyla kutlayacağız. Saat 09.00'da balkona çıkacağız elimizde bayraklarla, büyükelçilerim umarım siz de iyisinizdir" diye konuştu.

Küçük bakandan sosyal mesafe uyarısı

Taha Göktürk Nazilli, renkli görüntülerin yaşandığı görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ı sordu. Ekranda Kıran'ı ve yanındakileri görünce de sosyal mesafeye uymalarını istemesi toplantıya katılanları güldürdü.

Nazilli, büyükelçilere, Mevlüt Çavuşoğlu'nun moderatörlüğünde "Oradaki çocukların böyle bir bayramı var mı?", " Türkiye'yi özlüyor musunuz?", "Oradaki vatandaşlarımızda buraya gelebiliyorlar mı?", "O bölgelerde korona hastalığı var mı?" şeklinde sorular yöneltti.

Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Girişimci ve insani dış politikamızı bugüne kadar etkin bir şekilde tüm dünyada yürüttük. Özellikle bugün Afrika kıtasında girişimci, insani dış politikamız çok yer buldu. Bu politikamızı başarılı bir şekilde sahadan yürüten büyükelçilerimiz hattalar. Sizlerin talimatlarını bekliyoruz. Ankara'da bakan yardımcılarımız da hatta. Hepimiz bugün Dışişleri Bakanı olarak sizlerin talimatlarını bekliyoruz. Bugün gururla bakanlığı size devrediyorum. Arkadaşlarımız yoğun çalışıyor. İşimiz kolay değil. Vatan ve millet aşkıyla sizlerin talimatıyla bizler çalışmaya devam edeceğiz."

Taha Göktürk Nazilli, görüşme sonunda büyükelçilere sosyal mesafeyi korumalarını tavsiye etti ve "Evde kalalım, hayat eve sığar" ifadesini kullandı.

(İHA)

Nazilli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 07:25 Kaynak: İHA

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