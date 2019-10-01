Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, kompozisyon yarışması birincisi Elif Başak Çağlar'ı kabul etti
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Bakan Çavuşoğlu, kompozisyon yarışması birincisi Elif Başak Çağlar'ı kabul etti

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu 70. kuruluş yıl dönümü kompozisyon yarışması Türkiye birincisi olan Elif Başak Çağlar'ı kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, kompozisyon yarışması birincisi Elif Başak Çağlar'ı kabul etti, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu 70. kuruluş yıl dönümü kompozisyon yarışması Türkiye birincisi olan Elif Başak Çağlar'ı kabul etti.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin 70. yıl dönümü kutlama törenlerine katılmak üzere geldiği Fransa'nın Strazburg kentine temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Avrupa Komisyonu 70. kuruluş yıl dönümü kompozisyon yarışması Türkiye birincisi olan Elif Başak Çağlar'ı kabul etti. Bakan Çavuşoğlu Çağlar'ı başarısından dolayı tebrik ederek hediye verdi. - STRASBOURG

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
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