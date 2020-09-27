Bakan Çavuşoğlu, Konsensüs İçin Birlik toplantısına katılacak - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Konsensüs İçin Birlik toplantısına katılacak
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın videokonferans yöntemiyle düzenlenecek Konsensüs İçin Birlik (KiB/UfC) toplantısına katılacağı açıklandı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın videokonferans yöntemiyle düzenlenecek Konsensüs İçin Birlik (KiB/UfC) toplantısına katılacağı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, BM Güvenlik Konseyi reform süreci çerçevesinde, 28 Eylül 2020 tarihinde videokonferans yöntemiyle düzenlenecek Konsensüs İçin Birlik (KiB/UfC) toplantısına katılacaktır. BM 75'inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında düzenlenecek toplantıda, reform sürecinin mevcut durumu değerlendirilecek ve önümüzdeki dönemde atılacak ortak adımlara dair eşgüdüm yapılacaktır" ifadesine yer verildi.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi Karısıyla tartışan koca, dehşet saçtı! Eşine, baldızına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı Şile'de koronavirüse aldırış etmeden festival düzenleyen sorumsuzlara ceza yağdı Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup oldu Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı