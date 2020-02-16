Bakan Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'da Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'da Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla bulunduğu Almanya'da Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Dışişleri Bakanı Glauck Konjucfa ile görüştü. - MÜNİH

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Kosova, Münih, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:23 Kaynak: İHA
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