Bakan Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'da Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:23 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'da Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla bulunduğu Almanya'da Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Dışişleri Bakanı Glauck Konjucfa ile görüştü. - MÜNİH
Son Dakika Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İdlib'de Esed'in zaferi kaçınılmaz Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Rusya'ya kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 4-1 mağlup etti AK Parti'nin üye sayısı tekrar 10 milyonun üzerine çıktı