Bakan Çavuşoğlu, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti

20.06.2022 11:06
Bakan Çavuşoğlu, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova ziyareti kapsamında dün Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova ziyareti kapsamında dün Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kosova ziyareti kapsamında dün Bakan Çavuşoğlu, Prizren'de bulunan Sultan Murat Kışlası'nda Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti. Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığımızı ziyaret ettik, çalışmaları hakkında yerinde bilgi aldık. Kosova'nın istikrarına katkıda bulunan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Mamuşa'da halka hitap etti.

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Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Prizren, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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