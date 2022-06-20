Bakan Çavuşoğlu, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti

Kosova ziyareti kapsamında dün Bakan Çavuşoğlu, Prizren 'de bulunan Sultan Murat Kışlası'nda Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti. Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığımızı ziyaret ettik, çalışmaları hakkında yerinde bilgi aldık. Kosova'nın istikrarına katkıda bulunan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Mamuşa'da halka hitap etti.

Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Prizren, Kosova, Güncel, Son Dakika

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